افتتاح مركز صحي في النهروان ووحدة العوز المناعي في بسماية ببغداد

افتتح محافظ بغداد فلاح الجزائري، الثلاثاء، مركزا صحيا في قضاء النهروان، كذلك افتتح الجزائري وحدة العوز المناعي للمقبلين على الزواج داخل مجمع بسماية السكني.

وقال الجزائري خلال حفل الافتتاح بحسب بيان للمحافظة، إن “حكومة بغداد المحلية وضعت في رأس اولياتها القطاع الصحي من خلال انجاز المشاريع الصحية لاسيما بعد اطلاق حملة خدمة بغداد شرف لنا التي تهدف الى بناء الانسان واكمال البنى التحتية”.

ودعا محافظ بغداد، المواطنين الى “انجاح المؤسسات الصحية من خلال الفحص الدائم وتشخيص الحالات المرضية من خلال استيعابه للوعي الصحي وتبنيه لمتطلبات البيئة الصحية اللازمة”.

ولفت الجزائري الى “اهمية تطوير الكوادر الصحية وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة في المؤسسات الصحية بغية تقديم الخدمات الطبية بالشكل المطلوب”.

وثمن محافظ بغداد الجهود المبذولة من قبل دائرة صحة بغداد الرصافة في توفير الخدمات الطبية للمواطنين”, لافتا الى انه “دليل حرص الكوادر الطبية في صحة الرصافة وتفانيهم في تقديم ما هو افضل للمواطن البغدادي”.

واشار محافظ بغداد الى دور اعضاء مجلس المحافظة في عملية ادراج المشاريع الصحية للتنفيذ وجهودهم في توفير المستلزمات الطبية, من خلال توفير التخصيصات المالية للازمة”.