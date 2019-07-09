الأمم المتحدة: تحسن الوضع الأمني في العراق يشجع على الاستثمار

نشرت الأمم المتحدة، أمس الاثنين، تقريرا لها بعد زيارتها للعراق والتي بينت فيه ان هناك تحسنا في الوضع الامني بما يشجع على الاستثمار، واستمرار عمل المنظمات الانسانية في العراق.

وقال مبعوث الامين العام للأمم المتحدة وكيل الامين العام لشؤون السلامة والامن بيتر درينان في تقرير له خلال زيارته الى العراق لتقييم الوضع الأمني فيه إن “الوضع الامني تحسن بما يشجع على الاستثمار ويتيح للمنظمات الدولية وبعثة الامم المتحدة والبعثات الدبلوماسية الاخرى العمل بشكل واسع”.

وأشاد التقرير بـ”دور الحكومة العراقية ومكتب رئيس الوزراء من خلال مركز العمليات الوطني في تسهيل مهام الوكالات الدولية انطلاقا من معرفة المركز بدور الامم المتحدة فيما يتعلق بالجوانب السياسية والانسانية والتنموية”. وأشار التقرير الى “التأكيد على دور الأمم المتحدة في مواجهة التطرف، والى استمرار عمل المنظمات الإنسانية في العراق”.

ولفت التقرير الى ان “هدف الحكومة العراقية العمل على عودة النازحين الى اماكن سكناهم وتوفير الخدمات والتعليم، وتأهيل البنى التحتية للمدن المحررة وأهمية وجود الامم المتحدة كشريك اساس في دعم تلك الجهود”.