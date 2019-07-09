البرلمان العراقي “يتفاجأ” بقرض خارجي للحكومة العراقية بـ200 مليون دولار

اعلنت عضو مجلس النواب عالية نصيف يوم الاثنين عن اقتراض الحكومة العراقية مبلغا قدره 200 مليون دولار امريكي لتحسين قطاع الطاقة الكهربائية في البلاد، واصفة هذا الامر بالمفاجئ.

وقالت نصيف في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في مبنى البرلمان ان “الدولة بالسنوات المالية السابقة اعتمدت على الاقتراض الخارجي بشكل كبير حتى وصلت الديون من الاقتراض الخارجي مليارات الدولارات واعترضنا حينها كون تلك الديون تكبل الدولة وتوقفت خدمات التربية والصحة والاعمار بسببها وهو نوع من الاستعمار الحديث وهنالك الكثير من الدول سقطت واعلنت افلاسها واصبح قرارها السيادي مقيدا بسبب الاقتراض الخارجي”.

واضافت انه “وضعنا بندا بالموازنة بإيقاف الاقتراض الخارجي تفاجئنا بان وزارة المالية اقترضت ٢٠٠ مليون دولار وهو امر مفاجئ ولا نعلم كيف اقترضت المبلغ خارج الموازنة بحجة تحسين الطاقة رغم اننا جمعنا تواقيع في وقت تشريع الموازنة لإدراج مادة تمنع الاقتراض الخارجي وتلزم الحكومة بان يكون الاقتراض داخليا عند الحاجة”.

وتابعت نصيف بالقول ان “هنالك ايادي تريد استعمار العراق بطريقة مختلفة عن طريق الاقتراض الخارجي ولا يجوز لنا تكبيل ذمة الشعب لاجيال فالطفل الذي يولد سيكون مديون وعلى الحكومة ايقاف هذا الامر والتوجه للاقتراض الداخلي”.