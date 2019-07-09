البرلمان العراقي يستضيف وزيرين وممثل لعبدالمهدي لمناقشة تصدير كوردستان للنفط

وجه البرلمان العراقي باستضافة وزيري النفط والمالية في حكومة عادل عبدالمهدي لمناقشة ملف تصدير اقليم كوردستان للنفط.

وبحسب مصدر نيابي رئيس مجلس النواب وجه بإستضافة وزيري النفط والمالية وممثل رئيس الوزراء وديوان الرقابة المالية يوم الخميس المُقبل بخصوص تطبيق قانون الموازنة الخاصة بشأن الالتزام بكميات تصدير النفط من الإقليم.

وسبق ان أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استمرار الحكومة الاتحادية في دفع الرواتب للموظفين في إقليم كوردستان رغم أن حكومة الإقليم لم تسلم أي برميل نفط للحكومة الاتحادية كما نصت عليه بنود الموازنة العامة للعراق للعام الحالي حسب الاتفاق بين بغداد وأربيل.

إلا انه ذكر أن الحكومة الاتحادية لا تدفع الجزء الباقي من موازنة الإقليم (غير الرواتب) لأن قانون الموازنة ألزمها بخصم ما يقابل المبالغ التي تمثلها قيمة 250 ألف برميل من النفط يوميا.

وتقول حكومة اقليم كوردستان ان موارد تصدير النفط يذهب كمستحقات للشركات الاستثمارية الاجنبية العاملة في الاقليم، وعرضت على بغداد دفع تلك المستحقات لاستئناف تسليم بغداد الكميات المُتفق عليها من النفط.