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البرلمان يصوت على تعديل بالموازنة ونظامه الداخلي وكتلتا العبادي والحكيم تنسحبان

عقد مجلس النواب العراقي يوم الاثنين جلسة الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضور الاعضاء من مختلف الكتل البرلمانية.

وابلغ مصدر برلماني بأن مجلس النواب صوت على تعديل نظامه الداخلي وتشكيل لجنة الاتصالات والإعلام، موضحا انه المجلس سينقل صلاحيات ومهما تلك اللجنة من لجنتي الخدمات والثقافة والإعلام.

واضاف المصدر ان مجلس النواب صوت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (١) لسنة ٢٠١٩.

وتابع المصدر ان كتلتي “النصر” بزعامة حيدر العبادي، وكتلة “الحكمة” المعارضة بزعامة عمار الحكيم انسحبتا من الجلسة ‪‎‪ احتجاجا على تعديل قانون الموازنة.

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