Posted on by

البنك المركزي العراقي يرفع سقف القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مليار دينار

اعلن البنك المركزي العراقي، رفع سقف القروض الممنوحة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى مليار دينار، مؤكداً أنَّ هذه القروض ستشمل جميع القطاعات عدا قطاع الإسكان، مع إعطاء مساحة أكبر للقطاعين الصناعي والزراعي.
وأصدر البنك المركزي، مجموعة من الضوابط الخاصة بهذا الإقراض أكَّد فيها إمكانية أن يُقدِّم كل مصرف مشاريع تصل قيمتها إلى 5 مليارات دينار عراقي، دفعة واحدة، اعتماداً على الاستمارة المرسلة الخاصة بكل مشروع، وأنَّ البنك سيقوم بتدقيق المشروعات التي سيتم تمويلها بعد 6 أشهر من تاريخ تغذية حساب المصرف حدًّا اقصى، من دون السماح بتمديد المدة.
ويُبيِّن البنك المركزي أنَّ مدة القرض تصل إلى 5 سنوات قابلة للتمديد إلى 7 سنوات، في حال طلب المصرف المقرض ذلك.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close