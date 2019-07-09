الحزب الديمقراطي يعلن حسم محافظ لكركوك والتوصل لاتفاق مع بغداد لتطبيع مناطق النزاع

اكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم الاثنين ان الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني ستنال الثقة من قبل البرلمان خلال الاسبوع الجاري، فيما اعلن عن التواصل الى اتفاق مع الاتحاد الوطني الكوردستاني على مرشح لمنصب محافظ كركوك ، كشف عن خوض اربيل وبغداد حوارات جديدة لتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها.

وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد في تصريح للصحفيين اليوم من العاصمة اربيل، ان “الديمقراطي الكوردستاني منذ مدة يسعى الى تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم قبل الموعد المحدد لها”، مشيرا الى تقديم الحزب اسماء المرشحين لشغل المناصب في الحكومة الجديدة للإقليم الى المكلف بتشكيلها مسرور بارزاني.

وتوقع ان يمنح البرلمان الثقة للحكومية يوم الثلاثاء او الاربعاء قائلا “على الاكثر سيكون التصويت الاربعاء لكي يكون هناك مجال لدراسة اسماء المرشحين للمناصب الحكومية من قبل اعضاء البرلمان، ولكن تشكيل الحكومة لن تتجاوز الاربعاء”.

واضاف محمود محمد ان “جميع المكونات السياسية والقومية والدينية مشاركة في الحكومة الجديدة وهذه عامل قوة ودعم لها”.

وبشأن محافظ كركوك قال المتحدث توصلنا الى اتفاق مع الاتحاد الوطني الكوردستاني وخلال اليومين سيتم الانتهاء من هذا الموضوع”.

ولفت الى ان “هناك لجنة ثنائية مشكلة من قبل اربيل وبغداد لتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها وقد خاضت مخرا جولة من الحوارات وتوصلت الى عدة تفاهمات وتوافقات ستتبلور صيغها النهائية خلال الايام القليلة المقبلة”.