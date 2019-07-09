الزنداني يعود للواجهة حاملاً لواء ( داعش) ويتهم دول الخليج بتدمير اليمن لمنع استخراج النفط*

الرياض / خاص

نشر صحفي سعودي يعمل مدير عام صحيفة أنحاء الإلكترونية وأمين عام ملتقى المغردين العرب تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي تويتر تفضح رجل الدين المتشدد عبدالمجيد الزنداني .

وقال الصحفي السعودية ( طلال الأسمري ) أن الزنداني وفي فيديو سابق له بشّر الخلافة الاسلامية لتقوم باستخراج النفط باليمن كما اتهم دول الجوار ( دول الخليج ) بتدمير اليمن لمنع استخراج النفط.

واعتبر الاسمري ان الزنداني يلمز جيرانه .. ويقول بأن اليمن يمتلك ثلث احتياطي العالم من النفط وأن هنالك “خليفة” قادم لاستخراجه وتوزيعه … ويفضح مخطط الاخوان للسيطرة ممرات الملاحة عبر البحر الأحمر.

من جهته قال الصحفي الإماراتي ( صلاح مخارش ) أن الزنداني اعلن قيام دولة الخلافة الإسلامية وبرعاية قناة الجزيرة التي وثقت ذلك.

واضاف حزب الإصلاح وزعيمه عبدالمجيد الزنداني من ساحة التغيير بصنعاء 2011م قد نادي وتوعد بدولة الخلافة الاسلامية ودعا الى انتفاضة ضد الحكام العرب والمسلمين.

ويربط اعلاميون عرب واجانب وجهات عسكرية وامنية بين ظهور تنظيم ( الخلافة / الدولة الاسلامية داعش ) في اليمن كتنظيم ارهابي وبين تبشيرات الزنداني عام 2011 الامر الذي يؤكد ان الزنداني واحد من رعادة وداعمين التنظيم الارهابي داعش.

الفيديو على الرابط

https://twitter.com/alasmari/s tatus/1148244479012462592