المسعودي يشرف على اكساء طريق (كربلاء المقدسة – عين التمر)

اشرف وكيل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي على اكساء جزء من الطريق الفاصل بين محافظة كربلاء المقدسة وقضاء عين التمر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني في تصريح, اليوم, ان ” الشيخ المسعودي اشرف ميدانيا على عملية اكساء جزء من الطريق البري للحجاج بطول 13 كم الرابط بين قضاء عين التمر وكربلاء المقدسه”.

واشار الى ان “الطريق كان سببا في وقوع الكثير من الحوادث نتيجة التخسفات الشديدة التي يعاني منها المارين عبره”.

واوضح الكناني ان “اعادة تاهيل الطريق له فوائد عديدة لا تقتصر على اغراض الحج فقط , بل سيكون طريق تجاري وحيوي مهم, و سيساهم في دعم الاقتصاد الوطني للبلد”.

واكد ان وكيل رئيس الهيئة قدم شكره الخاص الى محافظة كربلاء ومجلس المحافظة ووزارة الاعمار والاسكان والبلديات والى شركة اشور والجهات المشرفة والمنفذة للمشروع.