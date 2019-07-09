اوكار ومعامل تفخيخ وقصف نتاج اليوم الثاني من عملية عسكرية في العراق

اعلنت خليـــة الإعــلام الأمــني تفاصيل اليوم الثاني من عملية “ارادة النصر” التي اطلقت يوم امس لملاحقة خلايا داعش في محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين وصولا للحدود العراقية السورية.

وذكر البيان، ان القوات المسلحة العاملة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين تمكن اللواء 31 في الحشد الشعبي، من العثور على وكر يحتوي معمل تفخيخ و٨ صواريخ كاتيوشا معدة للتفجير، كما عثر على معملين للتفخيخ أيضاً يحتويان ٦صواريخ نمساوي و٨ صواريخ كاتيوشا أيضا.

واضاف “كما عثر اللواء 35 في الحشد الشعبي على دار مفخخة وحزام ناسف ومواد لوجستية ووكر يحتوي معمل للتفخيخ و8 صواريخ كاتيوشا معدة للتفجير، وقد تمت معالجتها من قبل مفارز الهندسة”.

ووعثر فوج سوات على وكر وقد تمت معالجتة ايضا، من جانبه عثر اللواء 91 في فرقة المشاة الرابعة عشر على مركز للإتصالات ومعمل لتصنيع العبوات و٥عبوات ناسفة محلية الصنع و٦ قذائف نمساوي وقنبرتي هاون ٦٠ ملم و٤ صواريخ دبابة وكبسولتين وقداحتي تفجير، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا.

اما القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات الجزيرة فقد تمكنت من تدمير وكر وتفجير ٣ عبوات ناسفة في “قرية الشويلي”.

من جانبه تمكن طيران الجيش من تدمير عجلة للارهابيين، وارشد القطعات الأرضية على عجلة أخرى وقد تم ضبطها ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى.