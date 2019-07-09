برلمان اقليم كوردستان يصادق على تعديل قانون مجالس المحافظات وكتلتان تعترض

صادق برلمان اقليم كوردستان في الجلسة التي عقدها اليوم الاثنين مقترح تعديل قانون مجالس المحافظات في الاقليم.

وقال مصدر برلماني ان البرلمان اجرى القراءة الثانية للمقترح، وتمت المصادقة عليه بعد حصوله على اغلبية الاصوات.

واشار المصدر ان ابرز ما تضمنه التعديل الجديد للقانون اختيار رؤساء الحكومات المحلية من داخل او خارج مجلس المحافظة وتمديد عمر المجالس الحالية، مردفا بالقول ان كتلتي حراك الجيل الجديد والجماعة الاسلامية الكوردستانية.

الى ذلك اعلن رئيس كتلة الحراك الجيل الجديد كاظم فاروق في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان ان الكتلة عارضت فقرتين في تعديل القانون احدهما تسمية المحافظ من خارج مجلس المحافظة ومن دون ان يتم التصويت عليه من قبل المجلس.

واردف بالقول ان هذه الفقرة استخفاف بالناخبين واصواتهم، مستدركا القول “لكن للاسف كتل احزاب السلطة والكتل الاخرى المؤازرة لها صوتت على تلك الفقرة”.

واضاف فاروق الفقرة الثانية تضمنت عدم تحديد موعد لانتخابات مجالس المحافظات، مشددا بالقول “نحن نعارض تسمية رؤساء الحكومات المحلية من خارج مجالس المحافظات”.

ونوه الى ان “حراك الجيل الجديد يدعم اللامركزية وبهذه القرارات والقوانين تم اضعاف اللامركزية”.

من جهته قال رئيس كتلة الجماعة الاسلامية البرلمانية عبد الستار مجيد في مؤتمر صحفي ان كتلته “لم تصوت على فقرة تمديد عمل مجالس المحافظات الحالية لأن له تأثير سيء على الاوضاع في الاقليم”، مؤكدا “نحن نؤيد اجراء انتخابات مجالس المحافظات في الاقليم باسرع وقت ممكن”.