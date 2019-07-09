برلمان اقليم كوردستان يعلن رسميا جلسة يوم الاربعاء لمنح الثقة لمسرور بارزاني وحكومته

حددت رئاسة اقليم كوردستان يوم الاربعاء المقبل جلسة لمنح الثقة للمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة للإقليم مسرور بارزاني وتشكيلته.

وقالت هيئة رئاسة برلمان الاقليم انها قررت عقد الجلسة رقم (13) القانونية للدورة الربيعية السنة الاولى من الدورة الانتخابية الخامسة في الساعة 11 قبل ظهر الاربعاء المصادف 10/7/2019.

وبحسب البيان فإن جدول الاعمال سيتضمن منح الثقة لرئيس الوزراء، وقراءة اسماء الوزراء من قبل المكلف بتشكيل الحكومة.

ونوه البيان سيضمن الجدول ايضا اداء اليمين الدستورية لرئيس الوزراء ونوابه، و وزراء التشكيلة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان.

واشار البيان ان الجلسة تتضمن عرض الخطوط العامة لبرنامج التشكيلة الوزارية التاسعة من قبل رئيس وزراء اقليم كوردستان – العراق.