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تحالف الاصلاح يتوعد وزراء في حكومة عبدالمهدي

توعد تحالف الاصلاح والاعمار، اليوم الثلاثاء، عدداً من وزراء حكومة عادل عبدالمهدي، بالاستجواب نيابياً.

وقال النائب عن التحالف مضر خزعل ، : “هناك حراك برلماني لاستجواب ومحاسبة عدد من وزراء حكومة عادل عبدالمهدي ، بسبب التقصير في الاداء وعدم تنفيذ البرنامج الوزاري، وفق المدد الزمنية”.

وبين خزعل ان “هناك ايضا بعض المؤشرات والشبهات على بعض الوزراء “، مردفاً ” لهذا سوف يتم مساءلة ومحاسبة الوزراء ، كونهم المسؤولين عن ما يجري في وزارتهم”، مؤكدا ان “تلك المحاسبة ستكون مع بداية الفصل التشريعي الجديد للبرلمان”.

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