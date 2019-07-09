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تخصيص مليار و 300 مليون دينار لتأهيل طريق حيوي غرب ألانبار

أعلن مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شرحبيل العبيدي، الثلاثاء، تخصيص مليار و 300 مليون دينار لإعادة اعمار وتأهيل طريق حيوي في المناطق الصحراوية.

وقال العبيدي ان “حكومة الانبار المحلية خصصت مبلغ مليار و 300 مليون دينار لإعادة اعمار وتأهيل طريق الدولاب بقضاء الذي يربط القضاء بمدن الانبار ضمن خطة اعادة اعمار وتأهيل الطرق المتضررة جراء العمليات الارهابية”.

واضاف ان “منظومة شبكة الطرق في المناطق الغربية تعاني من نسبة دمار كبيرة تصل الى 100%”، مبينا ان” تخصيص مبلغ كبير للطرق المتضررة في ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، يعد الاول من نوعه منذ اكثر من ثلاثة اعوام”.

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