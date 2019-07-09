تعرف على تفصيل التعديل بقانون الموزانة العراقية

صوت مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (١) لسنة ٢٠١٩.

وخص التعديل موضوعة ادارة الحكومة لمؤسسات الدولة بالوكالة.

وتضمن كما يلي:

المادة-1 – تلغى المادة 58 من القانون ويحل محله ماياتي:

المادة -58- تلزم الحكومة بانهاء ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة ماعدا الاجهزة الامنية والعسكرية في موعد اقصاه 24/10/2019 ويعد أي اجراء بعد هذا التاريخ يقوم به المعين بالوكالة باطلا ولا يترتب عليه أي اثر قانوني على ان تقوم الدائرة المعنية بايقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الادارية في حال الاستمرار بعد التاريخ المذكور اعلاه.

المادة-2- ينفذ هذا القانون من 30/6/2019 ويتم نشره بالجريدة الرسمية.