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جنايات النجف:المؤبد لمدان تاجر بمواد مخدرة

بغداد/إعلام القضاء

أصدرت محكمة جنايات النجف حكما بالسجن المؤبد على مدان بجريمة المتاجرة بالمواد المخدرة في المحافظة.

وأوضح مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “محكمة جنايات النجف نظرت قضية مدان القي القبض عليه من قبل مفارز الشرطة قرب مكاتب استعلامات الدفن في مقبرة وادي السلام وحكمت عليه بالسجن المؤبد،معترفاً ان حيازته لهذه المواد هو بقصد التجارة والتوسط ببيعها”.

وأضاف المراسل أن “المدان ضبطت بحوزته سبعين الف وخمسمائة واربعة وثلاثين قرصا طبيا تحتوي على مادة الامفيتامين المخدرة”، مبينا أن “الحكم بحقه يأتي استنادا لأحكام المادة 28/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017”.

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