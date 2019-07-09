دعوة إنتخاب الحكام الأطفال واليافعين لمهرجان أفلام الأطفال الدولي الـ32

منصور جهانی- انطلقت دعوة إنتخاب الحكام من فئة الأطفال واليافعين لمهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي بنسخته الـ32 وبمعاونة مدرسة المهرجان، كما أنه تم إستقبال هذه الدعوة بترحيب رائع خلال مدة قصيرة من الزمن.

وبحسب المكتب الإعلامي للمهرجان بنسخته الـ32، فإنه بعد نشر هذه الدعوة الخاصة بتحكيم الأطفال واليافعين والتي كانت بالتعاون مع مدرسة المهرجان فقد لاقت في أيامها الأولى إهتماماً ملفتاً من قبل المولعين والمهتمين في تحكيم أعمال المهرجان بنسخته الـ32 الخاص بسينما الأطفال و اليافعين وسيتم اختيار الحكام التي تبدأ أعمارهم من (9 إلى 14) سنة.

يبدأ تاريخ التسجيل من 6 يوليو/تموز لغاية 18 يوليو/تموز من الشهر الجاري للعام 2019 وللراغبين بالتسجيل بإمكانهم المجيء من الساعة 9 صباحا لغاية 7 مساءا في مدينة إصفهان، مبنى الفنان (هنرمند) الواقع عند دوّار الشهداء، رأس شارع إبن سينا، الحي الثاني.

للتسجيل يجب الإتيان بالوثائق التالية، الجنسية ونسخة عن الهوية و البطاقة الوطنية وصورتين شخصيتين.

يشار إلى أن فعاليات النسخة الـ32 من مهرجان أفلام الأطفال و اليافعين الدولي في إيران بإدارة «عليرضا تابش» تنطلق من تاريخ 19 أغسطس حتى الـ26 من الشهر ذاته لعام 2019 بعرض الأفلام الروائية الطويلة، الروائية القصيرة و أفلام الرسوم المتحركة الطويلة منها و القصيرة في مدينة إصفهان التاريخية.

لمزيد من الإطلاع: https://en.icff.ir/

إدارة العلاقات العامة لمهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي باصفهان.