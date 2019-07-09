دونالد ترامب يواصل هجومه على السفير البريطاني لدى واشنطن ويصفه بأنه “شديد الغباء”

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سفير المملكة المتحدة “السخيف” لدى واشنطن هو “شخص شديد الغباء” و”أحمق متعجرف”.

وانطلقت التغريدات الأخيرة للرئيس ترامب في أعقاب تأكيد الحكومة البريطانية في داوننغ ستريت “دعمها الكامل” للسير كيم داروك، سفير بريطانيا لدى واشنطن.

وكان ترامب أعلن أمس الاثنين أنه لن يتعامل مع السير كيم، بعدما كشفت رسائل بريد إلكترونية مسربة عن وصفه إدارة ترامب بعدم الكفاءة.

وعلمت بي بي سي أن السير كيم لن يتمكن من لقاء إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس، كما كان مقررا اليوم الثلاثاء.

وشرعت حكومة المملكة المتحدة في إجراء تحقيق رسمي في هذه التسريبات.