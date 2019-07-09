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رائد فهمي وهيفاء الامين: نؤيد نظام سانت ليغو الاصلي وندعم تخفيض سن الترشيح

أعلن النائبان عن تحالف سائرون، رائد فهمي وهيفاء الامين، امس الاثنين، موقفهما من قانون الانتخابات الذي سيتم مناقشته خلال جلسة الخميس المقبل.

وقال النائبان في مؤتمر صحفي، تابعته “طريق الشعب”، ان “هناك مقترحا لرفع نسبة سانت ليغو الى 1,9، الامر الذي سيؤدي الى عمل اقصائي بشكل أكبر، حيث نؤيد استخدام سانت ليغو بصيغته الاصلية التي تنص على نسبة 1,4”.

واضافا “نؤيد التوجه نحو تخفيض السن القانوني للترشيح الى 25 عاما، لما سيمنحه ذلك من مجال اوسع للشباب في المشاركة في العملية السياسية، كونهم الشريحة الاكبر في المجتمع”.

وفيما يتعلق بتحديد نسبة الاصوات بغض النظر عن القائمة، اعتبر النائبان انه “مقترح صائب، ونحن مع جعل النسبة 50 في المائة من المقاعد، لتذهب الى اصحاب الاصوات الاعلى بغض النظر عن القوائم التي ينتمون اليها وما تحصل عليه”.

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