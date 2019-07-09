Posted on by

رابطة الشهيدين الصدرين العالمية في أورباتقيم مجلسها السنوي الخاص بذكرى شهادة اية الله العظمى السيد الشهيد ( محمد محمد صادق الصدر ونجليه )

رابطة الشهيدين الصدرين العالمية في أوربا
تقيم مجلسها السنوي الخاص بذكرى شهادة اية الله العظمى السيد الشهيد ( محمد محمد صادق الصدر ونجليه ) قدست أسرارهم في العاصمة البريطانية (لندن )
بحضور رسمي وشعبي كبير يتقدمهم السيد السفير العراقي الدكتور ( صالح التميمي )
واغلب ممثلي الحركات والأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية والدينية .وشارك بإلقاء الكلمات
السيد عبد المنعم السوداني ( من السودان الشقيق )
والأستاذ ناهض الهندي ( منظمة الدفاع عن سجناء الرأي
وسماحة الشيخ منير الطريحي ( عن المجلس الاسلامي الاعلى )
والسيد عباس الطيف ( رابط الشهيدين الصدرين )
والشاعر نزار الحداد ( الذي ادار الحفل وألقى القصائد بهذه المناسبة
وكذلك تم عرض فلم قصير عن حياة السيد الشهيد . .

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close