رابطة الشهيدين الصدرين العالمية في أورباتقيم مجلسها السنوي الخاص بذكرى شهادة اية الله العظمى السيد الشهيد ( محمد محمد صادق الصدر ونجليه )

رابطة الشهيدين الصدرين العالمية في أوربا
تقيم مجلسها السنوي الخاص بذكرى شهادة اية الله العظمى السيد الشهيد ( محمد محمد صادق الصدر ونجليه ) قدست أسرارهم في العاصمة البريطانية (لندن )
بحضور رسمي وشعبي كبير يتقدمهم السيد السفير العراقي الدكتور ( صالح التميمي )
واغلب ممثلي الحركات والأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية والدينية .وشارك بإلقاء الكلمات
السيد عبد المنعم السوداني ( من السودان الشقيق )
والأستاذ ناهض الهندي ( منظمة الدفاع عن سجناء الرأي
وسماحة الشيخ منير الطريحي ( عن المجلس الاسلامي الاعلى )
والسيد عباس الطيف ( رابط الشهيدين الصدرين )
والشاعر نزار الحداد ( الذي ادار الحفل وألقى القصائد بهذه المناسبة
وكذلك تم عرض فلم قصير عن حياة السيد الشهيد . .