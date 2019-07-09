رابطة الشهيدين الصدرين العالمية في أورباتقيم مجلسها السنوي الخاص بذكرى شهادة اية الله العظمى السيد الشهيد ( محمد محمد صادق الصدر ونجليه )

رابطة الشهيدين الصدرين العالمية في أوربا

تقيم مجلسها السنوي الخاص بذكرى شهادة اية الله العظمى السيد الشهيد ( محمد محمد صادق الصدر ونجليه ) قدست أسرارهم في العاصمة البريطانية (لندن )

بحضور رسمي وشعبي كبير يتقدمهم السيد السفير العراقي الدكتور ( صالح التميمي )

واغلب ممثلي الحركات والأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية والدينية .وشارك بإلقاء الكلمات

السيد عبد المنعم السوداني ( من السودان الشقيق )

والأستاذ ناهض الهندي ( منظمة الدفاع عن سجناء الرأي

وسماحة الشيخ منير الطريحي ( عن المجلس الاسلامي الاعلى )

والسيد عباس الطيف ( رابط الشهيدين الصدرين )

والشاعر نزار الحداد ( الذي ادار الحفل وألقى القصائد بهذه المناسبة

وكذلك تم عرض فلم قصير عن حياة السيد الشهيد . .