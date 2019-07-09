Posted on by

صحة الكرخ: محاضرة علمية توعوية حول المخدرات واضرارها واثارها على المجتمع في مدينة الامامين الكاظمين (ع)الطبية

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ومن اجل ترسيخ الوعي لدى شريحة واسعه من المجتمع ، اقامت وحدة تعزيز الصحة وبالتعاون مع وحدة الطب النفسي في مدينة الامامين الكاظمين (ع)الطبية محاضرة علمية توعوية حول المخدرات واضرارها واثارها وذلك على القاعة الرئيسية للمحاضرات . و قدم الدكتور الاستشاري (شعلان العبودي) محاضرة بهذا الخصوص تناول بها اضرار المخدرات و اثرها على صحة المجتمع ، كما تطرق الى العوامل الدافعة للادمان و الاعراض التي يتم ملاحظتها على المتعاطي للمخدرات مبينآ اهم الطرق العلاجية و الوقائية للحد من اثار المخدرات .واشار (العبودي)الى ان القانون يحاسب المتاجرة و الترويج للمخدرات ويعاقب كل من يروج لهذه التجارة التي تهدم المجتمع .
اعلام صحة الكرخ

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close