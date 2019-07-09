صحة الكرخ: محاضرة علمية توعوية حول المخدرات واضرارها واثارها على المجتمع في مدينة الامامين الكاظمين (ع)الطبية

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ومن اجل ترسيخ الوعي لدى شريحة واسعه من المجتمع ، اقامت وحدة تعزيز الصحة وبالتعاون مع وحدة الطب النفسي في مدينة الامامين الكاظمين (ع)الطبية محاضرة علمية توعوية حول المخدرات واضرارها واثارها وذلك على القاعة الرئيسية للمحاضرات . و قدم الدكتور الاستشاري (شعلان العبودي) محاضرة بهذا الخصوص تناول بها اضرار المخدرات و اثرها على صحة المجتمع ، كما تطرق الى العوامل الدافعة للادمان و الاعراض التي يتم ملاحظتها على المتعاطي للمخدرات مبينآ اهم الطرق العلاجية و الوقائية للحد من اثار المخدرات .واشار (العبودي)الى ان القانون يحاسب المتاجرة و الترويج للمخدرات ويعاقب كل من يروج لهذه التجارة التي تهدم المجتمع .

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