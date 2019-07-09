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طائرة بدون طيار تقصف مخازن أسلحة بسوق مأرب شرق اليمن

مأرب / خاص

كشف مصدر عسكري يعمل بالاستخبارات اليمنية بمأرب أن طائرة امريكية بدون طيار حلقت فوق مأرب عصر اليوم الأثنين .

ونقل المصدر العسكري عن معلومات استخباراتية اولية ان الطائرة الامريكية قصف بثلاثة صواريخ مخازن بسوق السلاح بمأرب.

وقال ان مخازن الاسلحة التي تعود لتجار سلاح وقيادات في الجيش اليمني بمأرب كانت تحوي اسلحة مختلفة بينها اسلحة ثقيلة ومدرعات .

وقال شهود عيان بمأرب ان الانفجارات التي هزت مخازن اسلحة بسوق السلاح بمأرب ادت لاندلاع النيران وشوهدت مدرعات تحترق بداخل المخازن .

واضافوا ان قتلى سقطوا جراء الانفجارات بينهم بائعي سلاح وبعضهم مدنيين .

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