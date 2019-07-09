قصة حب – شذرات من قصائد الشاعر نزار قباني* د. رضا العطار
أسئلة الى الله
يا إلهي
عندما نعشق ماذا يعترينا ؟
ما الذي يحدث في داخلنا ؟
ما الذي يكسر فينا ؟
كيف نرتد الى دور الطفولة ؟
كيف تغدو قطرةُ الماء محيطا
ويصير النخل اعلى
ومياه البحر احلى
وتصير الشمسُ إسوارا من الماس ثمينا
حين نغدو عاشقينا . .
يا إلهي
عندما يضربنا الحبُ على غير انتظار
ما الذي يذهب منا ؟
ما الذي يولد فينا ؟
كيف نغدو كالتلاميذ الصغار
ابرياء ساذجينا
ولماذا عندما تضحك محبوبتنا ؟
تمطر الدنيا علينا ياسمينا
ولماذا عندما تبكي على ركبتنا
يصبح العالمُ عصفورا حزينا ؟
يا إلهي ما يُسمى ذلك الحبُ الذي ظل قرونا وقرونا
يقتل القتلى ، ويحتل الحصونا
ويذلً الاقوياء القادرينا
ويذيبُ البسطاء الطيبينا
كيف يغدو شَعرُ من نهوى سريرا من ذهب ؟
وفم المحبوب خمرا وعنب
كيف نمشي وسط النار
ونلتذ بالوان اللهب ؟
كيف نغدو – عندما نعشقُ – اسرى
بعدما كنا ملوكا فاتحينا
ما نُسمي ذلك الحب الذي يدخل كالسكين فينا ؟
أنسميه صداعاً ؟
ام نسميه جنوناً ؟
كيف يغدو الكون في ثانية
واحة خضراء . . او ركنا حنونا
حين نغدو عاشقينا . .
ياإلهي
ما الذي يحدث في منطقنا ؟
ما الذي يحدث فينا ؟
كيف تغدو لحظة الشوق سنينا
ويصير الوهمُ في الحب يقينا
كيف تحتل اسابيع السنة ؟
كيف يلغي الحبُ كل الازمنة ؟
فيصير الصيف يأتي في الشتاء
ويصير الوردُ ينمو في بساتين السماء
حين نغدو عاشقينا
يا إلهي
كيف نستسلم للحب ونعطيه مفاتيح الامان
واليه نحمل الشمع ، وعطر الزعفران
كيف ننهار على اقدامه مستغفرينا
كيف نسعى لحِماهُ . . قابلينا
كل ما يفعله فينا
كل ما يفعله فينا
* مقتبس من ديوان الشاعر م 2 ص 494