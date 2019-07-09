مالية كوردستان تزف بشرى لموظفي ثلاث وزارات

اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن جدول جديد للايام الثلاثة المتبقية من الاسبوع الحالي لتوزيع رواتب الموظفين لشهر نيسان الماضي.

ووفقا للمعلومات فان الوزارة ستقوم يوم غد الثلاثاء بتوزيع رواتب وزارة التربية للشهر الرابع (نيسان) الماضي، فيما سيكون توزيع رواتب وزارة الصحة للشهر نفسه بعد غد الاربعاء، اما رواتب وزارة المالية للشهر نفسه فانه سيكون يوم الخميس القادم.

كما اشارت المعلومات الى ان الوزارة ستستمر في توزيع رواتب موظفي باقي وزارات الحكومة خلال الاسبوع المقبل.