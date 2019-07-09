مرفقة بالاسماء.. مسرور بارزاني يسلم قائمة بحكومته الجديدة الى برلمان كوردستان

قدم مسرور بارزاني المكلف بتشكيل حكومة اقليم كوردستان، قائمة باسماء المرشحين شغل المناصب الوزارية بكابينته الجديدة الى برلمان كوردستان، الذي سبق وان حدد يوم الاربعاء المقبل موعدا للتصويت عليها.

وبحسب بيان لمكتب بارزاني، فقد جاءت قائمة الاسماء كما يلي:

1- مسرور مسعود مصطفى بارزاني، رئيس حكومة اقليم كوردستان

2- قوباد جلال حسام الدين طالباني، نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان

3- فرست احمد عبدالله، وزير العدل

4- شورش اسماعيل عبدالله، وزير شؤون البيشمركة

5- ريبر احمد خالد، وزير الداخلية

6- آوات جناب نوري صالح، وزير المالية والاقتصاد

7- د. سامان حسين محمد برزنجي، وزير الصحة

8- آلان احمد سعيد صالح محمد، وزير التربية

9- دانا عبدالكريم حمه صالح عبدالرحمن، وزير الاعمار والاسكان

10- ساسان عثمان عوني حبيب، وزير البلديات والسياحة

11- د. آرام محمد قادر امين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي

12- د. دارا رشيد محمود وزير التخطيط

13- كويستان محمد عبدالله معروف، وزير الشؤون الاجتماعية

14- محمد سعيد علي، وزير الثقافة والشباب

15- عبدالله محمد محمد سان احمد، وزير الشهداء والمؤنفلين

16- بێگـرد دلشاد، وزير الزراعة والموارد المائية

17- كمال موسلم سعيد قرني، وزير التجارة والصناعة

18- آنو جوهر عبدالمسيح عبدوكا، وزير النقل والاعلام

19- بيشتوان صادق عبدالله، وزير الاوقاف والشؤون الدينية

20- كمال محمد صالح خليل، وزير الكهرباء

21- خالد سلام سعيد، وزير الاقليم

22- آيدن معروف سليم، وزير الاقليم

23- ڤالا فرید ابراھیم. وزير الاقليم