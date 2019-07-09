مستشفى مورفيلدز دبي للعيون تحذر أولياء الأمور من مخاطر جلوس الأطفال أمام

الشاشات لفترات طويلة خاصة مع بدء إجازة الصيف

إجهاد العين أو متلازمة رؤية الكمبيوتر: هي حالة شائعة تحدث عند إرهاق العينين بسبب التحديق في شاشات الكمبيوتر والاستخدام المتزايد للأجهزة الرقمية

يعد إجهاد العين أكثر شيوعاً عند الأطفال ويعاني منه حوالي 20%من الأطفال عالمياً

تتضمن أعراض إجهاد العين زيادة الحساسية للضوء، الصداع، حرقة وقرحة أو حكة في العينين

الإمارات العربية المتحدة، دبي، 09 يوليو 2019: مع زيادة أعداد الأطفال الذين يفضلون تمضية وقتاً طويلاً على الأجهزة الالكترونية والرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن اللعب مع أقرانهم في الخارج خلال فترة الصيف والعطلة المدرسية، حذرت مستشفى مورفيلدز دبي للعيون من الأخطار التي قد تنجم عن الاستخدام المكثف للحاسب الآلي والأجهزة الرقمية.

زيادة الحساسية للضوء، صعوبة التركيز، الصداع، إجهاد العين، حرقة أو حكة العينين وعدم وضوح الرؤية أو الرؤية الضبابية هي بعض الأعراض التي قد يعاني منها الأطفال، والتي ترجع غالبيتها للنطر في شاشات الأجهزة الرقمية لفترات طويلة.

وفقاً لدراسة أوروبية حديثة، أثبتت النتائج أن 68% من الأطفال بحلول سن الثالثة يستخدمون جهاز الكتروني أو رقمي بشكل منتظم، وأن 54% منهم يقومون بممارسة العديد من الأنشطة على الانترنت. وجدير بالذكر أنه منذ عام 1971، تضاعفت حالات قصر النظر في الولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى ما يقارب 42%. بينما وصل عدد المراهقين والبالغين في آسيا الذين يعانون من قصر النظر إلى ما يقارب ال 90%.

وقال دكتور نمير كافل حسين، استشاري طب عيون الأطفال واختصاصي أمراض عيون الأطفال وجراحة تصحيح الحول والكتاراكت لدى الأطفال: “مع جلوس الأطفال لفترات طويلة على الأجهزة الرقمية والتحديق طويلاً في شاشات الحاسب الآلي، فهناك قلق متزايد من أولياء الأمور والأطباء حول الأضرار البالغة والتي من المحتمل أن تلحق بالعين على المدى الطويل”.

وأشار دكتور حسين في مستشفى مورفيلدز دبي للعيون أن حالات إجهاد العين أو كما يطلق عليها البعض متلازمة رؤية الكمبيوتر أصبحت سائدة بشكل متزايد في السنوات العشرين الماضية. حيث يقدر أن يصل عدد الأطفال الذين يعانون من حالات إجهاد العين ما يقارب ال 20%.

وأضاف: “هناك مجموعتان من الأعراض الناجمة عن حالات إجهاد العين؛ تلك المرتبطة بجفاف العين، الاحساس بحرقة أو حكة في العينين، زيادة الحساسية للضوء، إجهاد العين والصداع. والمجموعة الأخرى من الأعراض والتي تتلخص في صعوبة التركيز، الرؤية المشوشة عند المسافات القريبة والبعيدة بعد استخدام الأجهزة الرقمية وصعوبة إعادة التركيز بعدها”.

يستقبل مستشفى مورفيلدز دبي للعيون العديد من الأطفال الذين يعانون من مشاكل تتعلق بالتحديق في شاشات الأجهزة الرقمية لفترات طويلة. وأضاف دكتور حسين: “ننصح أولياء الأمور بمتابعة ذويهم بشكل منتظم وتحديد عدد الساعات التي يتعرض فيها الأطفال لشاشات الحاسب الآلي أو غيرها من الأجهزة الرقمية بما لا يزيد عن معدل ساعتين يومياً. ومن المتوقع أن يكون تخصيص هذا الوقت تحدياً للعديد من أولياء الأمور، خاصةً مع تكليف بعض المدارس أبنائهم بأداء واجباتهم المنزلية باستخدام الأجهزة الرقمية”.

وتابع دكتور حسين قائلاً: “تمضية الكثير من الوقت على شاشات الأجهزة الرقمية يعمل على زيادة التعرض للضوء، خاصةً الضوء الأزرق والذي يؤدي إلى اختلال الساعة البيولوجية مسبباً العديد من اضطرابات النوم التي تقلل من معدل اليقظة وتضعف الذاكرة”.

وفيما يلي، يقدم دكتور حسين أفضل عشر نصائح لمساعدة الآباء والأمهات في حماية نظر أطفالهم:

قم بتخصيص وقت محدد للجلوس على شاشات الحاسب الآلي أو الأجهزة الرقمية. قم باستخدام أجهزة توقيت مختلفة لمساعدتك على تحقيق هدفك.

بعد انتهاء الأطفال من تشغيل الألعاب على الهواتف النقالة أو أجهزة الحاسب الآلي، ينصح الطفل بالنظر من خلال النافذة لمدة 20 ثانية كاستراحة لكل 20 دقيقة يمضيها في استخدام الأجهزة الرقمية

شجع أطفالك على قراءة الكتب الورقية وبدل بينها وبين الكتب الالكترونية

شجع أطفالك على ممارسة الرياضات والأنشطة المتنوعة في الهواء الطلق كالسباحة وكرة القدم. فالتعرض لأشعة الشمس يعمل على الوقاية من قصر النظر

قم بضبط إضاءة ودرجة سطوع وتباين الهواتف النقالة أو أياً من الأجهزة الالكترونية التي يستخدمها طفلك للحفاظ على مستوى النظر من التدهور والضرر المحتمل على المدى الطويل

تجنب استخدام الأجهزة الرقمية في الخارج مع الضوء الساطع لأنه قد يعمل على زيادة إجهاد العين

قم بتفعيل الوضع الليلي للقضاء على انبعاث الضوء الأزرق من الأجهزة ومنع استخدامها قبل النوم بساعة واحدة على الأقل من أجل تنظيم نمط النوم

قم بتذكير أطفالك بترف العين أثناء استخدام الأجهزة الرقمية

شجع أطفالك على ترك مسافة 18-24 إنش بين الجهاز والعين

شجع أطفالك على الجلوس بوضعية صحية مناسبة عند استخدام الأجهزة الرقمية للتخفيف من آلام الرقبة والكتف

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حول مستشفى مورفيلدز:

تأسس مستشفى مورفيلدز لندن قبل أكثر من ٢٠٠ عام ليكون واحدًا من أقدم وأكبر مستشفيات العيون في العالم. يشتهر المستشفى عالميا بأعماله الشاملة في المجالين السريري والبحثي، وهو مركز عالمي هام للرعاية والتدريب في اختصاصات طب العيون، وتلقى فيه أكثر من نصف أطباء العيون بالمملكة المتحدة تدريبهم التخصصي.

وإلى جانب معهد “يو سي إل” لطب العيون، والواقع بجانب المستشفى، تشكل المؤسستان إحدى أكبر مواقع للعناية بالعيون والتثقيف والبحث الطبي في المجال حول العالم.

أما مستشفى مورفيلدز دبي للعيون فهو أول فرع للمستشفى خارج البلاد ويجلب خبرة ٢٠٠ عام من التميز في العناية بالعيون إلى الشرق الأوسط.