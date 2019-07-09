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مش دافعين حملة شعبية للامتناع عن دفع فواتير الكهرباء والماء والغاز بمصر

بيان صحفى

دشن عدد من النشطاء المعارضين بمصر حملة تحت عنوان مش دافعين ينظمها المجلس السياسى للمعارضة المصرية كاحد وسائل المقاومة السلمية ردا على زيادة اسعار فواتير الكهرباء والماء واسطوانات الغاز بمصر بجانب ارتفاع اسعار تذاكر القطارات والمترو والخدمات الحكومية كجوازات السفر وغيرها

واكد المعارض المصرى زيدان القنائى ان الحكومة المصرية تتجه لرفع الدعم بشكل كلى عن رغيف الخبز وتوصيل الدعم الحكومى بمصر الى مستوى الصفر على عدة مراحل مما سيزيد من معاناة الطبقات الفقيرة والمتوسطة

واشار ان زيادة الرواتب التى اعلنت عنها الحكومة المصرية بلا جدوى نتيجة رفع اسعار الوقود التى تؤدى تدريجيا لرفع اسعار كافة السلع والخدمات والسلع الرئيسية

داعيا الشعب المصرى بكافة فئاته للمشاركة بالحملة والامتناع عن دفع فواتير الكهرباء والماء والغاز الطبيعى لاجبار الحكومة على تعديل قراراتها التى تزيد من معاناة غالبية المصريين الاقتصادية

مؤكدا ان الحكومة بمصر لن تستطيع قطع الكهرباء والماء والغاز الطبيعى عن الشعب لو امتنع عن سداد الفواتير لان ذلك سيؤدى لغضب اوسع ونزول الشعب للشوارع

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