وزير الداخلية: نطمح لنقل تجربة الإتحاد الاوروبي في العمل المروري الى العراق

أكد وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، اليوم الثلاثاء، رغبته نقل تجربة الإتحاد الاوروبي في العمل المروري إلى البلاد.

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية، في بيان أن “الياسري التقى اليوم في مكتبه، رئيس بعثة الاتحاد الأوربي الاستشارية في العراق، ماركوس ريتر، وعدد من أعضاء البعثة”.

وأضاف البيان، أن “الياسري رحب في بداية اللقاء بضيوفه وناقش معهم اوجه التعاون بين وزارة الداخلية وبعثة الاتحاد الأوربي”.

وأكد وزير الداخلية خلال اللقاء، على “ضرورة التعاون في مجال تقديم المشورة ونقل تجربة الاتحاد الأوربي في العمل المروري بشكل عام، بما تنعكس اثاره الإيجابية على الارتقاء بالواقع المروري في العراق ويسهم في حل بعض المشكلات المرورية”.

من جانبه، أكد رئيس البعثة “استعداده لفتح آفاق أوسع للتعاون مع وزارة الداخلية في إطار تبادل الخبرات وتقديم الاستشارة لتطوير العمل”، مثنيا على “حرص وزير الداخلية في التعاون المطلق مع البعثة العاملة في العراق”.