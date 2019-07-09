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يحيى الناصري يطعن بقرار اقالته أمام المحكمة الإدارية

اعلن محافظ ذي قار المقال يحيى الناصري، اليوم الثلاثاء، تقديمه طعنا رسميا أمام المحكمة الإدارية بقرار مجلس المحافظة القاضي بإقالته من منصبه.

وقال الناصري في بيان، إنه “قدم طعنا رسميا أمام المحكمة الادارية ضد قرار إقالته من قبل مجلس المحافظة ضمن المدة القانونية المقررة لتقديم هذا الطعن”.

وأضاف، أن “الطعن القانوني يشمل جميع الإجراءات القانونية من قبل مجلس المحافظة والمحافظة، وهي تأتي في سياق الاجراء القانوني ليكون للقضاء الكلمة الفصل في هذا الجانب”.

وكان مجلس محافظة ذي قار قد صوت، في 26 حزيران الماضي، على إقالة المحافظ يحيى الناصري وإلزامه بعدم اتخاذ أي قرار بإعفاء أو إقالة أي مسؤول، وذلك عقب تصويته في جلسة سابقة عقدت في اليوم ذاته، على عدم القناعة بأجوبة الناصري عن 26 سؤالا طرحت غيابيا في الجلسة.

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