أكثر من 200 متحدث من قادة وخبراء في قطاع الطاقة يجتمعون لأول مرة ويقودون حلقات النقاش خلال مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرون في أبوظبي

أبوظبي، 10 يوليو 2019: كشف مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرون الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي لأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط، عن مشاركة أكثر من 200 شخصية بارزة من خبراء الطاقة ورواد القطاع وصناع القرار من جميع أنحاء العالم لقيادة حلقات الحوار ومناقشة آخر تطورات قطاع الطاقة وتحدياتها والذي سيعقد خلال الفترة 9-12 سبتمبر 2019 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وستشهد النسخة الرابعة والعشرين لمؤتمر الطاقة العالمي حضور نخبة من المتحدثين وقادة قطاع الطاقة في الإمارات مثل معالي المهندس سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة و الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس إدارة «دائرة الطاقة في أبوظبي»، وسعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، وسعادة مصبّح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في شركة «مبادلة»، وسعادة محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية «إينيك»، وسعادة محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وسعادة سلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة شركة «فيرجن هايبرلوب ون» بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المسؤولين والخبراء من قطاع الطاقة في الدولة.

بالإضافة إلى مشاركة متحدثين وخبراء دوليين مثل معالي ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي، ومعالي دان برويليت، نائب وزير الطاقة الأمريكي، ومعالي ميغان شيري وودز، وزيرة الطاقة والموارد الطبيعية في نيوزيلندا، ومعالي جواو جالامبا، وزير الدوالة البرتغالي للطاقة، ومعالي ماثيو جون كين، وزير الطاقة والبيئة الأسترالي، ومعالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، ومعالي الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، ومعالي محمد عرقاب، وزير الطاقة في الجزائر إلى جانب عدد كبير من الوزراء والممثلين الرسميين من حول العالم.

وسيتحدث خلال المؤتمر نخبة من الشخصيات العالمية البارزة التي تتضمن منظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي وشبكة أصدقاء الأرض العالمية والصندوق العالمي للطبيعة، وجنرال إلكتريك وشركة باسف العالمية للكيماويات، وهايونداي وشركة بتروناس للنفط والغاز.

وإلى جانب المشاركة الفاعلة للرعاة الرئيسيين كشركة «أدنوك» ومبادلة وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، ودائرة الطاقة في أبوظبي ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية «إينيك»، سيقدم المشاركين في المؤتمر رسالة إيجابية من شأنها التأثير على طريقة توليد واستهلاك العالم للطاقة وكيفية وضع القوانين والنظم التي من شأنها توفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

يمكنكم الاطلاع على قائمة المتحدثين الرسميين للمؤتمر من خلال زيارة الموقع الرسمي لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرون: https://www.wec24.org/speakers

24th World Energy Congress.mp4