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إئتلاف النصر: العبادي لا يُفكر بالمشاركة في حكومة عبد المهدي

 

إئتلاف النصر: العبادي لا يُفكر بالمشاركة في حكومة عبد المهدي
Reuters

أكد مصدر في إئتلاف النصر الذي يرأسه حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، أن الأخير لا يُفكر في المشاركة بحكومة عادل عبد المهدي الحالية.

وقال المصدر لـRT إن “الإئتلاف مستمر في المعارضة التقويمية التي تساعد على تطوير عمل مؤسسات الدولة العراقية وتُقوّم عمل الحكومة وتُشخص الأخطاء”، مبيناً أن “لا حوارات مع عبد المهدي للمشاركة في حكومته، وأن أي أخبار حول ذلك عارية عن الصحة”.

وأضاف “المعارضة التقويمية ستكون بداية لطريق طويل لإصلاح وضع الدولة”.

وكانت وسائل إعلام عراقية تحدثت عن وجود مفاوضات يجريها العبادي للمشاركة في حكومة عبد المهدي.

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