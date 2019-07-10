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الدكتور اياد علاوي يصل بيروت ويلتقي الرئيس ميشال عون

وصل رئيس المنبر العراقي الدكتور اياد علاوي الى العاصمة اللبنانية بيروت حيث التقى في قصر بعبدا فخامة الرئيس العماد ميشال عون .
اللقاء بحث اخر التطورات على الساحتين العربية والاقليمية واهمية توحيد الصف العربي – العربي ازاء التحديات الراهنة، حيث جرى التأكيد على ضرورة اعتماد الحوار كحل وحيد للازمات والمشاكل التي تعصف بالمنطقة ومنع اي فرصة للتصعيد وزيادة التوتر الذي ينعكس سلباً على جميع دول المنطقة.
كما بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز الشراكة بينهما خصوصاً في المجالين الاقتصادي والاستثماري من خلال تسهيل دخول القطاع اللبناني الخاص الى العراق والاستفادة من التجربة المصرفية اللبنانية، بالاضافة الى زيادة حجم التبادل التجاري المشترك.

المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي
10 تموز 2019

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