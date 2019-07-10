ايران تكشف حجم تبادل السلع عبر منفذ مع كوردستان

اكد مدير مصلحة الكمارك في محافظة كوردستان غربي ايران بختيار رحماني بور، یوم الثلاثاء، انه وخلال الثلاثة اشهر الاخيرة تم ترانزيت 428 الفا و802 طن من السلع والبضائع بقيمة مليار و151 مليون و608 الاف دولار عبر منفذ باشماق الحدودي.

واضاف رحماني بور لوکالة ارنا انه خلال هذه الفترة تم تصدير سلع ايرانية بمقدار 13 الفا و332 طناً الى اقليم كوردستان العراق عبر منفذ باشماق الحدودي.

ويعد منفذ باشماق الاكبر في محافظة كوردستان (غرب ايران) بمحاذاة اقليم كوردستان العراق.

ويوجد في محافظة كوردستان الايرانية ثلاثة منافذ حدودية، هي سنندج وباشماق في مريوان وسيرابند في بانه.