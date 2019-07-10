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بارزاني يعين متحدثاً جديداً لرئاسة حكومته ومسؤول فضائية مديرا لمكتبه الاعلامي

اصدر رئيس الحكومة المكلف في اقليم كوردستان مسرور بارزاني قرارا بتعيين متحدث جديد لرئاسة الحكومة الجديدة المقرر التصويت عليها يوم غد الاربعاء.
وبحسب المعلومات المتوفرة فان بارزاني قرر تكليف جوتيار عادل لمنصب المتحدث الرسمي، بينما اصبح المتحدث السابق لحكومات نيجيرفان بارزاني السابقة سفين دزيي في دائرة العلاقات الخارجية.
وكلف بارزاني ايضا نور الدين سعيد ويسي المدير العام لفضائية كوردستان 24 بمنصب مسؤول مكتب اعلام رئيس الحكومة.
ونور الدين ويسي يعد من الكتاب والصحفيين البارزين في الاقليم.

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