(بالفيديو) رياضي في سن الـ 75 يستعد لبطولة العالم في رفع الأثقال

لم يعتبر أن تقدمه في العمر عائقاً له أمام تحقيق نجاح جديد في حياته، هارش شارما طبيب أمريكي، يبلغ من العمر 75 عاما، وحقق نجاحاً في رياضة رفع الأثقال، وأوضح تقريراً أذاعته فضائية الغد الاخبارية أن شارما حقق 5 أرقام قياسية في رياضة رفع الأثقال.

وأوضح التقرير أن الطبيب الأمريكي يتدرب يومياً دون تخاذل في صالة رياضية، في مدينة ويستورو بالولايات المتحدة، وذلك للحفاظ على ليقاته وتحسين مستواه، مشيرا إلى أن تدريب شاراما يتم تحت إشراف فريق من المحترفين، وأن نجاحه أهّله لبطولة شيكاجو المحلية لرفع الأثقال.

وأضاف أنه في حالة فوز شارما في تلك البطولة سيتأهل لبطولة العالم في إفريقيا، ومن جانبه يرى شارما أن الوصول لبطولة العالم لمثابة الوصول إلى الاولمبياد في عمره.