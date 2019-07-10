Posted on by

بغداد ترسل 15 مليار دينار الى اقليم كوردستان

اعلن نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير حداد يوم الثلاثاء عن إرسال الحكومة الاتحادية جزءا من المستحقات المالية للفلاحين في اقليم كوردستان لعام 2019.

وذكر حداد في بيان صادر عن مكتبه اليوم، انه تم ارسال مبلغا قدره 15 مليار دينار عراقي كجزء من المستحقات المالية للفلاحين في اقليم كوردستان لهذا العام، منوها الى انه سيتم توزيع تلك المبالغ على الفلاحين.

واشار الى “الاستمرار في بذلك الجهود لصرف ما بذمة الحكومة الاتحادية من مستحقات مالية للفلاحين في اقليم كوردستان للأعوام (۲٠۱٤ ـ۲٠۱٥ ـ۲٠۱٦ـ ۲٠۱۷ـ ۲٠۱۸)، وكذلك التعويضات للمتضررين من الفيضانات في الاقليم”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close