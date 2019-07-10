بغداد ترسل 15 مليار دينار الى اقليم كوردستان

اعلن نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير حداد يوم الثلاثاء عن إرسال الحكومة الاتحادية جزءا من المستحقات المالية للفلاحين في اقليم كوردستان لعام 2019.

وذكر حداد في بيان صادر عن مكتبه اليوم، انه تم ارسال مبلغا قدره 15 مليار دينار عراقي كجزء من المستحقات المالية للفلاحين في اقليم كوردستان لهذا العام، منوها الى انه سيتم توزيع تلك المبالغ على الفلاحين.

واشار الى “الاستمرار في بذلك الجهود لصرف ما بذمة الحكومة الاتحادية من مستحقات مالية للفلاحين في اقليم كوردستان للأعوام (۲٠۱٤ ـ۲٠۱٥ ـ۲٠۱٦ـ ۲٠۱۷ـ ۲٠۱۸)، وكذلك التعويضات للمتضررين من الفيضانات في الاقليم”.