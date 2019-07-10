تحديد موعد إجراء قرعة تصفيات كأس آسيا للصالات

حدد الاتحاد الآسيوي يوم الخميس الموافق 25/7/2019 ، موعدا لإجراء قرعة تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات .

وقال المدير الإداري لمنتخب العراق علي عيسى في بيان ان القرعة ستقسم على الرقعة الجغرافية للقارة الصفراء، مشيرا الى أن غرب آسيا ستدخل التصفيات بعشرة منتخبات، تتأهل منها 5 فرق إلى نهائيات كأس آسيا.

وتابع أن المنتخبات العشرة سيتم تقسيمها على مجموعتين، يتأهل الأول ووصيفه من كل مجموعة، في حين يلعب أصحاب المركز الثالث فيما بينهم مباراة فاصلة لتحديد صاحب البطاقة الخامسة.

وبين عيسى أن التصفيات الآسيوية ستقام في الشهر العاشر من العام الحالي، على أن تقام النهائيات في الشهر الثاني من بداية العام المقبل، لافتا الى ان الاتحاد الآسيوي صنف العراق في المركز الرابع، بناءً على آخر ترتيب حصل عليه في بطولة نهائيات كأس آسيا الماضية التي احتضنتها الصين تايبيه، وبذلك سيكون على رأس إحدى المجموعتين.