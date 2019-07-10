Posted on by

تحديد موعد إجراء قرعة تصفيات كأس آسيا للصالات

حدد الاتحاد الآسيوي يوم الخميس الموافق 25/7/2019 ، موعدا لإجراء قرعة تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات .

وقال المدير الإداري لمنتخب العراق علي عيسى في بيان ان القرعة ستقسم على الرقعة الجغرافية للقارة الصفراء، مشيرا الى أن غرب آسيا ستدخل التصفيات بعشرة منتخبات، تتأهل منها 5 فرق إلى نهائيات كأس آسيا.

وتابع أن المنتخبات العشرة سيتم تقسيمها على مجموعتين، يتأهل الأول ووصيفه من كل مجموعة، في حين يلعب أصحاب المركز الثالث فيما بينهم مباراة فاصلة لتحديد صاحب البطاقة الخامسة.

وبين عيسى أن التصفيات الآسيوية ستقام في الشهر العاشر من العام الحالي، على أن تقام النهائيات في الشهر الثاني من بداية العام المقبل، لافتا الى ان الاتحاد الآسيوي صنف العراق في المركز الرابع، بناءً على آخر ترتيب حصل عليه في بطولة نهائيات كأس آسيا الماضية التي احتضنتها الصين تايبيه، وبذلك سيكون على رأس إحدى المجموعتين.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close