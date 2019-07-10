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حظر لسير الدرجات النارية و”الستوتات” جنوبي العراق

وجه النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي مديرية شرطة ذي قار ومديرية المرور بحظر سير الدرجات النارية في شوارع المحافظة بعد الساعة العاشرة مساءً وذلك لورود شكاوى عديدة من المواطنين.
وقال الدخيلي إن “القرار جاء نتيجة لما يسببه اصحاب الدراجات النارية من مضايقات وارباك لحركة السير، تقرر توجيه شرطة ذي قار ومديرية المرور بحظر سيرها بعد الساعة العاشرة مساءً”.
واضاف أن “الاجراءات تتضمن منع سير الدراجات النارية والستوتات في الشوارع الرئيسة وحجز المخالفين منهم للأنظمة المرورية”.

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