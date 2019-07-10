سقوط 3 قذائف هاون على الشرقاط

قال مسؤولون بالشرطة ومصادر في مستشفى إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أربعة عندما سقطت ثلاث قذائف مورتر على بلدة الشرقاط بشمالي العراق يوم أمس الثلاثاء.

وقال مسؤولو الشرطة في المنطقة إن عناصر من تنظيم داعش الارهابي شاركوا في الهجوم، وأضافوا أن قذائف المورتر أطلقت من منطقة جبلية قريبة لا يزال ينشط الارهابيون فيها.

وقال العقيد خليل الصحن مدير شرطة الشرقاط إن عناصر تنظيم داعش يختبئون في منطقة جبل مخور ويستخدمونه كقاعدة انطلاق لشن هجماتهم.

وشن التنظيم مؤخرا سلسلة هجمات بأسلوب حرب العصابات بهدف تقويض الحكومة. وأعلن العراق في كانون الأول 2017 النصر على التنظيم الذي كان يسيطر ذات يوم على مساحات شاسعة من البلاد.

ولكن بعد هزيمته وطرد عناصره من المناطق التي سيطر عليها لسنوات، لجأ التنظيم إلى أسلوب حرب العصابات. بالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة الداخلية، إحباط محاولة استهداف قضاء داقوق في محافظة كركوك بصاروخ موجه.

وذكرت مديرية الشؤون الداخلية والامن في كركوك في بيان تلقته المدى، انه “تم ضبط صاروخ موجه من خلال معلومات موثقة من مصادرنا، لاستهداف قضاء داقوق”. وأضافت أنه “تم تفكيك الصارخ وتسليمه إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة”. وسبق ان اعلنت وزارة الداخلية، العثور على 17 صاروخا وست قذائف بالاضافة الى مقذوفات حربية ضمن محافظة كركوك.

وقالت الوزارة في بيان إن “مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية وبمعلومات دقيقة، عثرت على كدس للعتاد في منطقة العطارية ضمن محافظة كركوك، احتوى ٦ قذائف نمساوي عيار 57 ملم و١٧ صاروخ طائرة صغير ومقذوفين حربيين”.

واضافت الوزارة، أنه “تم رفع المواد المتفجرة دون حادث يذكر”.