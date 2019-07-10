شبح الاقالة يلاحق حكومة عبد المهدي وتحالف لا يستبعد المضي بها

لم تستبعد النائب عن تحالف القوى العراقية انتصار الجبوري يوم الثلاثاء من مضي جهات سياسية في سحب الثقة من الحكومة الاتحادية الحالية التي يرأسها عادل عبد المهدي.

وقالت الجبوري، ان “سحب الثقة عن الحكومة موجود دستوريا، وهو شيء طبيعي جداً، بعد ان يتم جمع تواقيع وعمل استجواب، وهذا الامر يتم بتوافقات بين كتل سياسية ونواب”.

وبينت انه “لغاية اللحظة، لا يوجد شيء رسمي، بشأن سحب الثقة، لكن بصراحة الحكومة لغاية الآن لم تقدم الخدمات رغم انه كانت هناك فرصة في ذلك اضافة الى دعم المرجعية والشارع والكتل السياسية كافة، وهذا الأمر قد يكون دافعا لبعض النواب والجهات السياسية، للعمل على سحب الثقة من الحكومة”.

وكان مصادر عراقية مطلعة قد افادت في شهر حزيران الماضي إن هناك اتصالات بين الكتل السياسية داخل البرلمان، لوضع خطة للإطاحة بحكومة عادل عبدالمهدي بسبب “عجزها” عن تنفيذ برنامجها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.