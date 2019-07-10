Posted on by

شبح الاقالة يلاحق حكومة عبد المهدي وتحالف لا يستبعد المضي بها

لم تستبعد النائب عن تحالف القوى العراقية انتصار الجبوري يوم الثلاثاء من مضي جهات سياسية في سحب الثقة من الحكومة الاتحادية الحالية التي يرأسها عادل عبد المهدي.

وقالت الجبوري، ان “سحب الثقة عن الحكومة موجود دستوريا، وهو شيء طبيعي جداً، بعد ان يتم جمع تواقيع وعمل استجواب، وهذا الامر يتم بتوافقات بين كتل سياسية ونواب”.

وبينت انه “لغاية اللحظة، لا يوجد شيء رسمي، بشأن سحب الثقة، لكن بصراحة الحكومة لغاية الآن لم تقدم الخدمات رغم انه كانت هناك فرصة في ذلك اضافة الى دعم المرجعية والشارع والكتل السياسية كافة، وهذا الأمر قد يكون دافعا لبعض النواب والجهات السياسية، للعمل على سحب الثقة من الحكومة”.

وكان مصادر عراقية مطلعة قد افادت في شهر حزيران الماضي إن هناك اتصالات بين الكتل السياسية داخل البرلمان، لوضع خطة للإطاحة بحكومة عادل عبدالمهدي بسبب “عجزها” عن تنفيذ برنامجها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close