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عبد المهدي يتعهد هاتفيا بإبعاد رواتب موظفي اقليم كوردستان عن المشكلات

كشف النائب عن كتلة التغيير في مجلس النواب العراقي كاوه محمد يوم الثلاثاء عن ان رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي اتصل به هاتفيا، مشددا على انه سيستمر في خطواته بإبعاد رواتب اهالي اقليم كوردستان عن المشكلات الاخرى.

وجاء في بيان للمكتب الاعلامي للنائب كاوه محمود، ان عبد المهدي اتصل به وبحث معه عن البيان الي صدر امس عن كتلة التغيير النيابية والذي اوضح رؤية الحركة لمشكلة النفط والغاز بين اربيل وبغداد.

وقال البيان ان عبد المهدي تحدث عن المشكلات والعراقيل الموجودة امام تنفيذ قانون الموازنة العراقية العامة واكد على ان خطواته لابعاد رواتب اهالي اقليم كوردستان عن تلك المشكلات ستستمر.

واشار البيان الى ان محمد شكر عبد المهدي نيابة كتلة التغيير لما اسماه “الموقف الوطني والمسؤول” بالاستمرار في ارسال الاموال الشهرية المخصصة لرواتب اهالي اقليم كوردستان.

واضاف البيان ان من المتوجب على حكومة الاقليم ان تكون متعاونة مع الحكومة الاتحادية بشكل جدي ليتم توزيع رواتب الناس في موعدها وان تقوم وفقا لقانون الموازنة العامة لعام 2019 بتسليم 250 الف برميل من النفط الخام يوميا الى بغداد.

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