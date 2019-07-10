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عقد مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات اجتماعيه الدوريين يومي الثلاثاء والخميس الموافق2019/5/16-7 وترأسهما رئيس المجلس اشرف الدهان .

المجلس كرس اجتماعه ليوم 7/5/2019 لمناقشة التصدي للاساليب الدعائية لعصابات داعش وسبل مواجهتها وكذلك تم مناقشة موضوع الديون المالية المترتبة على وسائل الاعلام فضلا عن مناقشة جودة الخدمة المقدمة من قبل شركات الهاتف النقال واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن ذلك وبموجب عقد الترخيص .

فيما ناقش اجتماع يوم 16/5 / 2019 اللوائح التنظيمية الخاصة بالعروض الترويجية وقواعد البث الاعلامي واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها .

مجلس الامناء قرر ايضا توجيه القنوات الاعلامية بتبني مظلومية الاخوة الاكراد الفيليين ونبذ خطابات الكراهية والعنصرية بحق هذا المكون الاصيل .

واستضاف المجلس وفدا من شركة كورك للوقوف على اداء هذه الشركة وسبل تحسين جودة خدماتها وتلبي بنود عقد الترخيص المبرم معها .

كما ناقش المجلس عدد من المواضيع المدرجة على جدول اعماله .

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