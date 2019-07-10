“فرصة” حملة مدنية في السليمانية توجه رسالة تتضمن مهلة للحكومة الجديدة

نظمت مجموعة من الصحفيين والنشطاء المدنيين في مدينة السليمانية، يوم الثلاثاء، حملة باسم “فرصة”، لمطالبة الحكومة الجديدة في اقليم كوردستان بالسعي لخفض معدل البطالة الى النصف خلال الاشهر الستة الاولى من مدة حكمها.

وقال المتحدث باسم الحملة بلين عزت ميكة، في مؤتمر صحفي اثناء اعلانه البدء بالحملة، وقراءة رسالتها، ان هذه الرسالة موجهة الى كل من مسرور بارزاني وكوسرت رسول علي وعمر سيد علي وجميع الاحزاب المشاركة في التشكيلة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان.

واشار الى ان الحملة تقول لهم يجب ان تكون لكم مشاريع لتوفير فرص العمل في القطاعين العام والخاص، وان يتم تنظيم العمل في القطاع الخاص ويتم تعيين الحد الادنى للرواتب والحقوق بشكل قانوني.

وتطرق الى ان هذا التنبيه المسبق هو من اجل ان تعرف الحكومة ان رسالة الحملة هي رسالة عشرات الالاف من الشباب الخريجين والطلبة وتاركي الدراسة في مدن وقصبات وقرى كوردستان.

وتم خلال المؤتمر الصحفي التأكيد على تنفيذ ثلاث نقاط رئيسة، اولها انه يتوجب على الحكومة ان تبدأ وفقا لما هو ضروري، بفتح التعيينات في القطاع العام، والثاني هو ان تقوم باصلاحات جدية في القطاع الخاص وان تنظم هذا القطاع المهم، والنقطة الاخيرة هي ان تسعى لخفض نسبة البطالة الى النصف خلال الستة الاشهر الاولى من ولايتها.