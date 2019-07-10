قانوني يتحدث عن استحداث محافظة جنوب العراق

رأى الخبير القانوني طارق حرب يوم الثلاثاء ان قضاء الزبير التابع لمحافظة البصرة مؤهل لتحويله إلى محافظة جديدة جنوب العراق

وقال حرب في منشور له بموقع الفيسبوك ان “ظروف قضاء الزبير ليكون محافظة أفضل بكثير من ظروف قضاء حلبچة، الذي تحول لمحافظة قبل ثلاث سنوات سواء من حيث عدد السكان والمساحة والمصادر الاقتصادية حيث النفط والمنافذ البحرية ومجاورة دول واراضي خصبة ومساحة وسكان في الزبير تفوق مساحة وعدد سكان حلبچة”.

وتابع “وحيث ان قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 لم يتطرق الى تحويل القضاء الى محافظة فأن الموضوع يتطلب تعديله أو اصدار قانون جديد ينظم كيفية تحويل القضاء الى محافظة وشروط ذلك”.