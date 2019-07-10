لأول مرة .. افتتاح المدينة المائية في كركوك

أفتتح محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري يوم الثلاثاء مدينة سما يلاند المائية , وهو المشروع الأول بالمحافظة .

واقيم احتفال, حضره قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة اللواء الركن قوات خاصة سعد حربية , ورئيس لجنة الخدمات بالمجلس عدنان نور الدين وعضو المجلس الشيخ برهان مزهر العاصي , ومدراء الاجهزة الامنية والاستخبارية ,ورئيس واعضاء فرع نقابة الصحفيين العراقيين ورئيس فرع اتحاد الادباء ونخب من كركوك .

وقال محافظ كركوك في كلمة له خلال افتتاح المشروع اليوم , ان “الأمن المتحقق في كركوك ساهم بخلق بيئة أمنة للأستثمار وهو احدى عوامل امتصاص البطالة واعمار كركوك”، مضيفا انه بدون أمن واستقرار لايمكن تحقيق الاستثمار”.

من جهته قال قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة , “اننا نطمأن مواطني كركوك ان قواتنا تعمل لأجل ترسيخ الأستقرار وضرب فلول الأرهاب خارج كركوك والمناطق النائية والكهوف وايضا ملاحقه الخلايا النائمة”.

وتابع “نحن الان في كركوك في افضل بيئة للاستثمار بفضل الأمن والاستقرار”.

واكد المستثمر احمد اسماعيل ان مشروعهم هو احد اشكال الجذب السياحي لمحافظة كركوك التي هي عراق مصغر، مؤكدا اننا سنفتتح العام 2020 بهو البلدية كأكبر مول بالمنطقة .

وتبلغ كلفة المشروع اربعة ملايين و800 الف دولار وبمساحة 30 الف متر مربع وهو الاول من نوعه في كركوك .