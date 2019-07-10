عبد صبري أبو ربيع

مســـــافرٌ يا حبيبتي مســافر

وحـــق عينـيكِ الجــــــــواهر

ليتني طيرٌ اينما شئت أسافر

طلقٌ لا أرى غدارٍ وماكر

ولا صوت التي تستجدي وتخاطر

ولا شبابٌ متعبون

على أبواب الدوائر

ولا شهيدٌ مُلئت فيه المقابر

يسألونك عن الذهب

وأكــــــداس البواخر

وعن جيـوبٍ أتخمها

الدولار والأســـــاور

طلقٍ لا أرى ســـوى

السماء والمنائر

ونسيمٌ يشق الصدر والمحاجر

لا أريد أن أرى

من يبيع الوطن بثمنٍ خاسر

ولا أرى من يفتش

عن المناصب والمكاسب والمفاخر

فالــــوطن أتعبـــته عيــــونٌ تهاجر

أيٍ طيرٍ بجناحيه أغادر

حتى لا أرى الحزن في عيون الحرائر