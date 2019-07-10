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مجلس امن اقليم كوردستان يرد على شائعات ضلوعه في قتل قائد بالـPKK

نفى مجلس امن اقليم كوردستان يوم الثلاثاء التهم الموجهة اليه بالضلوع في قتل قائد في حزب العمال الكوردستاني.

وقال المجلس في بيان انه في الايام الماضية الصقت وسائل اعلام مقربة من الحزب تهمة باطلة بالأجهزة الامنية في اقليم كوردستان بانها ضالعة في التورط بقتل قائد للـPKK، وللأسف قد عمدت وسائل اعلام داخلية بترويج هذه التهمة التي لا اساس لها من الصحة لأغراض تنتفع منها جهاتها السياسية.

واضاف البيان “اننا في مجلس امن اقليم كوردستان ننفي هذه التهمة جملة وتفصيلا”.

وتابع البيان ان “وسائل الاعلام المضللة لا تستطيع اخفاء الحقيقة بأن وجود الـPKK حاليا وعلى هذه الشاكلة في بعض مناطق اقليم كوردستان هو السبب الرئيس في جر الحرب والانفلات الامني الى داخل الاقليم”، مؤكدا ان “حزب العمال الكوردستاني يعيق اعمار اكثر من 800 قرية في اقليم كوردستان”.

واعرب البيان عن اسفه بشأن لجوء مسلحي حزب العمال الكوردستاني الى القرى مما ادى الى سقوط ضحايا من المدنيين جراء المصادمات بين الحزب وتركيا.

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