مشروع نهر خليفة وبحيرات زايد ؟! وشط العرب ؟!

وانا فكرتي منذ سنة 1979م وقبل ان يستلم هدام العراق الحكم ويدخلنا في حروب عبثية ؟! هي ان نمد لهم شط العرب الى الكويت مرورا بالسعودية ومن ثم فرع للبحرين وفرع لقطر ومن ثم للامارات ومن ثم الى سلطنة عُمان ؟!قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ….

الفكرة كانت سنة 1979م

مع تحيات المهندس سرمد عقراوي

https://youtu.be/VrG-icUblyE?t=138