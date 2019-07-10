Posted on by

مشروع نهر خليفة وبحيرات زايد ؟! وشط العرب ؟!

الاماراتيين يريدون ان يجلبوا ماء نهر الاندوس من الباكستان (500 كيلومتر تحت مياة بحر العرب وخليج عُمان) او الكتل الجليدية من القطب المنجمد الجنوبي (9000الالاف كيلومتر)؟! ههههههه 
وانا فكرتي منذ سنة 1979م وقبل ان يستلم هدام العراق الحكم ويدخلنا في حروب عبثية ؟! هي ان نمد لهم شط العرب الى الكويت مرورا بالسعودية ومن ثم فرع للبحرين وفرع لقطر ومن ثم للامارات ومن ثم الى سلطنة عُمان ؟!
قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ….

الفكرة كانت سنة 1979م
مع تحيات المهندس سرمد عقراوي
https://youtu.be/VrG-icUblyE?t=138

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close