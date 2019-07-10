مشروع نهر خليفة وبحيرات زايد ؟! وشط العرب ؟!

الاماراتيين يريدون ان يجلبوا ماء نهر الاندوس من الباكستان (500 كيلومتر تحت مياة بحر العرب وخليج عُمان) او الكتل الجليدية من القطب المنجمد الجنوبي (9000الالاف كيلومتر)؟! ههههههه
وانا فكرتي منذ سنة 1979م وقبل ان يستلم هدام العراق الحكم ويدخلنا في حروب عبثية ؟! هي ان نمد لهم شط العرب الى الكويت مرورا بالسعودية ومن ثم فرع للبحرين وفرع لقطر ومن ثم للامارات ومن ثم الى سلطنة عُمان ؟!
قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ….
الفكرة كانت سنة 1979م
قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ….
الفكرة كانت سنة 1979م
مع تحيات المهندس سرمد عقراوي
https://youtu.be/VrG-icUblyE?t=138
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أول نهر تحت البحر و أول نهر يجري في الإمارات بعد أنقطاع دام آلاف السنين و أول جبل جليدي في جزيرة العرب , فقط في الإمارات أرض المعجزات. هذا المقطع الوثائقي في…
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