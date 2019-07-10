نيجيرفان بارزاني يصل الى باريس في زيارة رسمية

وصل رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم الاربعاء، إلى قصر الإليزيه بباريس في زيارة رسمية، وسيعقد إجتماعاً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت وسائل الاعلام الكردية أن “رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، قد وصل الى قصر الإليزيه، وتم استقباله من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس إقليم كردستان، قد أفاد في وقت سابق بأن “رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيبحثان العلاقات بين فرنسا وإقليم كورد كوردستان والعراق، إلى جانب الأوضاع في المنطقة وجملة من المسائل الأخرى”.انتهى