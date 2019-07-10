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واشنطن تتطلع للعمل مع حكومة اقليم كردستان الجديدة

واشنطن تتطلع للعمل مع حكومة اقليم كردستان الجديدة
 اعلنت القنصلية الأمريكية في اربيل، اليوم الأربعاء، ان واشنطن تتطلع للعمل مع الحكومة الجديدة لاقليم كردستان.
وصوت برلمان إقليم كردستان اليوم، على منح الثقة لمسرور بارزاني ووزرائه بعد نحو شهر على تكليفه لتشكيل حكومة ائتلافية.
ونشرت القنصلية في حسابها على موقع {تويتر}” نهنئ بتشكيل الحكومة الجديدة لاقليم كوردستان، وتتطلع الولايات المتحدة للعمل معها لتعزيز مصالحنا المشتركة”.
وحصل رئيس الحكومة الجديد على ثقة 88 نائبا من أصل 111 نائبا هم مجمل عدد اعضاء البرلمان، قبل أن يؤدي الوزراء اليمين القانونية.
وضمت الحكومة الجديدة 22 حقيبة وزارية ثلاث منها لسيدات.
ومع رئاسة الحكومة، ذهبت تسع وزارات الى الحزب الديمقراطي الكوردستاني فضلاً عن منصب رئيس ديوان رئاسة الحكومة وهيأة الاستثمار، وست وزارات للاتحاد الوطني الكردستاني مع منصب نائب رئيس الحكومة الذي تولاه قوباد طالباني فضلاً عن ثلاث هيئات أخرى.
وحصلت حركة التغيير {كوران} على أربع وزارات، إضافة إلى وزارة للحزب الاشتراكي الكردستاني ووزارة للمكون المسيحي وأخرى للتركمان.انتهى
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